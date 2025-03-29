Дар'я Касаткіна змінила російське громадянство і виступатиме за Австралію

Дар'я Касаткіна. Фото: j48tennis.net

Друга ракетка Росії і дванадцята в рейтингу WTA Дар'я Касаткіна змінила спортивне громадянство. Тепер тенісистка виступатиме під прапором Австралії.

Про це тенісистка повідомила в Instagram. За її словами, вона отримала посвідку на проживання в Австралії.

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Дар'я Касаткіна. Фото: instagram.com/kasatkina

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Касаткіна поділилася радісною для себе новиною про те, що їй вдалося отримати посвідку на постійне проживання в Австралії, країні, яку вона дуже любить за її гостинність і де вона почувається як вдома.

Дар'я повідомила, що щаслива влаштуватися в Мельбурні і з цього моменту планує виступати в професійному тенісі під прапором Австралії.

Касаткіна визнає, що рішення далося їй нелегко, і дякує своїй родині, тренерам і всім, хто підтримував її в кар'єрі.

Дар'я Касаткіна. Фото: instagram.com/kasatkina

Дівчина наголосила, що завжди цінуватиме своє коріння, але з ентузіазмом дивиться в майбутнє, розпочинаючи нову главу свого життя і кар'єри в Австралії. Також вона подякувала шанувальникам за розуміння і підтримку.

У Касаткіної давно не було бажання жити в Росії. Почалося це ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Спочатку вона опиралася тому, що на її батьківщині принижують ЛГБТ-спільноту, представником якої вона є.

Після російського вторгнення в Україну Дар'я підтримала українців і з розумінням ставилася до того, що її українські суперниці не хочуть тиснути їм руки.

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