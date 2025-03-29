Дарья Касаткина сменила российское гражданство и будет выступать за Австралию

Вторая ракетка России объявила, что будет представлять Австралию
Вторая ракетка России и двенадцатая в рейтинге WTA Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь теннисистка будет выступать под флагом Австралии.
Об этом теннисистка сообщила в Instagram. По ее словам, она получила вид на жительство в Австралии.
Касаткина больше не будет представлять Россию
Касаткина поделилась радостной для себя новостью о том, что ей удалось получить постоянный вид на жительство в Австралии, стране, которую она очень любит за ее гостеприимство и где она чувствует себя как дома.
Дарья сообщила, что счастлива обосноваться в Мельбурне и с этого момента планирует выступать в профессиональном теннисе под флагом Австралии.
Касаткина признает, что решение далось ей нелегко, и благодарит свою семью, тренеров и всех, кто поддерживал ее в карьере.
Девушка подчеркнула, что всегда будет ценить свои корни, но с энтузиазмом смотрит в будущее, начиная новую главу своей жизни и карьеры в Австралии. Также она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку.
У Касаткиной давно не было желания жить в России. Началось это еще до полномасштабного вторжения в Украину. Сначала она противилась тому, что на ее родине принижают ЛГБТ-сообщество, представителем которого она является.
После российского вторжения в Украину Дарья поддержала украинцев и с пониманием относилась к тому, что ее украинские соперницы не хотят жать им руки.
Напомним, украинский специалист Роман Григорчук мечтает сменить Сергея Реброва у руля сборной Украины.
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