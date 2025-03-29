Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Вторая ракетка России объявила, что будет представлять Австралию arrow

Вторая ракетка России объявила, что будет представлять Австралию

29 марта 2025 13:07
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Дарья Касаткина сменила российское гражданство и будет выступать за Австралию
Дарья Касаткина. Фото: j48tennis.net
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Вторая ракетка России и двенадцатая в рейтинге WTA Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь теннисистка будет выступать под флагом Австралии.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram. По ее словам, она получила вид на жительство в Австралии.

Читайте также:
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина. Фото: instagram.com/kasatkina

Касаткина больше не будет представлять Россию

Касаткина поделилась радостной для себя новостью о том, что ей удалось получить постоянный вид на жительство в Австралии, стране, которую она очень любит за ее гостеприимство и где она чувствует себя как дома.

Дарья сообщила, что счастлива обосноваться в Мельбурне и с этого момента планирует выступать в профессиональном теннисе под флагом Австралии.

Касаткина признает, что решение далось ей нелегко, и благодарит свою семью, тренеров и всех, кто поддерживал ее в карьере.

Дарья Касаткина
Дарья Касаткина. Фото: instagram.com/kasatkina

Девушка подчеркнула, что всегда будет ценить свои корни, но с энтузиазмом смотрит в будущее, начиная новую главу своей жизни и карьеры в Австралии. Также она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку.

У Касаткиной давно не было желания жить в России. Началось это еще до полномасштабного вторжения в Украину. Сначала она противилась тому, что на ее родине принижают ЛГБТ-сообщество, представителем которого она является.

После российского вторжения в Украину Дарья поддержала украинцев и с пониманием относилась к тому, что ее украинские соперницы не хотят жать им руки.

Напомним, украинский специалист Роман Григорчук мечтает сменить Сергея Реброва у руля сборной Украины.

В ФИФА и УЕФА не планировали отстранять Россию после начала российского полномасштабного вторжения.

Киевское "Динамо" летом отдаст своего лидера и не возьмет за него ни копейки.

Турецкий "Фенербахче" собирается переманить игрока у Хосепа Гвардиолы.

Австралия WTA Россия российское гражданство Дарья Касаткина
Реклама
Реклама
Реклама