Дарья Касаткина сменила российское гражданство и будет выступать за Австралию

Дарья Касаткина. Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка России и двенадцатая в рейтинге WTA Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь теннисистка будет выступать под флагом Австралии.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram. По ее словам, она получила вид на жительство в Австралии.

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Дарья Касаткина. Фото: instagram.com/kasatkina

Касаткина больше не будет представлять Россию

Касаткина поделилась радостной для себя новостью о том, что ей удалось получить постоянный вид на жительство в Австралии, стране, которую она очень любит за ее гостеприимство и где она чувствует себя как дома.

Дарья сообщила, что счастлива обосноваться в Мельбурне и с этого момента планирует выступать в профессиональном теннисе под флагом Австралии.

Касаткина признает, что решение далось ей нелегко, и благодарит свою семью, тренеров и всех, кто поддерживал ее в карьере.

Дарья Касаткина. Фото: instagram.com/kasatkina

Девушка подчеркнула, что всегда будет ценить свои корни, но с энтузиазмом смотрит в будущее, начиная новую главу своей жизни и карьеры в Австралии. Также она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку.

У Касаткиной давно не было желания жить в России. Началось это еще до полномасштабного вторжения в Украину. Сначала она противилась тому, что на ее родине принижают ЛГБТ-сообщество, представителем которого она является.

После российского вторжения в Украину Дарья поддержала украинцев и с пониманием относилась к тому, что ее украинские соперницы не хотят жать им руки.

Напомним, украинский специалист Роман Григорчук мечтает сменить Сергея Реброва у руля сборной Украины.

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