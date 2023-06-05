Друга України Левандовського помітили у компанії російського тенісиста Медведєва

Футболіст та тенісист мило спілкувалися. Фото: Scuderia Ferrari

Форвард каталонської "Барселони" та збірної Польщі Роберт Левандовський зміг здивувати українців, яких він підтримує від початку повномасштабного російського вторгнення. Нападник на Гран-прі Іспанії у Формулі-1 засвітився з російським тенісистом Данилом Медведєвим.

Зірки спорту знаходилися в одному приміщенні та навіть зробили спільне фото, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що завдяки Роберту та збірній Польщі розпочався процес усунення збірних Росії та місцевих клубів із турнірів, що проходять під егідою FIFA та UEFA.

Медведєв стоїть за Левандовськи під час перегляду перегонів. Фото: Scuderia Ferrari

Поруч стояли і стежили за перегонами

У Барселоні під час Гран-прі Іспанії у Формулі-1 у боксах команди Ferrari за перегонами спостерігали Левандовский і Медведєв, який мовчав з моменту російського вторгнення в Україну. Під час перегляду Данило стояв позаду Роберта, але, коли з'явилася можливість, вони зробили спільне фото.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Левандовский був одним із перших зіркових спортсменів, які публічно підтримали жертву нападу та засудили росіян.

Збірна Польщі з Левандовським вирішила не грати проти Росії у плей-офф відбору на Чемпіонат світу. За ними такі самі заяви зробили й інші команди, внаслідок чого росіяни були відсторонені.

Медведєв після початку повномасштабних бойових дій у соцмережах попросив миру не землі та більше не робив жодних політичних заяв. У тому числі Данило не підтримав політику російської влади, але й не виступав проти.

Нагадаємо, українцю Михайлу Мудрику доведеться піти з "Челсі" через Гаррі Кейна.

Форвард Златан Ібрагімович назвав причину завершення кар'єри.

Тенісистка Еліна Світоліна розповіла про плани на наступні матчі.

Півзахисник Віктор Циганков отримав хорошу пресу за підсумками сезону в Іспанії.

Стало відомо, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зароблять за бій на Близькому Сході.