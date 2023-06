Друга Украины Левандовски заметили в компании российского теннисиста Медведева

Футболист и теннисист мило общались. Фото: Scuderia Ferrari

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски смог удивить украинцев, которых он поддерживает с начала полномасштабного российского вторжения. Нападающий на Гран-при Испании в Формуле-1 засветился с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Звезды спорта находились в одном помещении и даже сделали совместное фото, сообщает портал Новини.LIVE.

Отметим, что благодаря Роберту и сборной Польши начался процесс отстранения сборных России и местных клубов из турниров, проходящих под эгидой FIFA и UEFA.

В Барселоне во время Гран-при Испании в Формуле-1 в боксах команды Ferrari за гонкой наблюдали Левандовски и молчащий с момента российского вторжения в Украину Медведев. Во время просмотра Даниил Стоял сзади Роберта, но, когда появилась возможность они сделали совместное фото.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Левандовски был одним из первых звездных спортсменов, которые публично поддержали жертву нападения и осудили россиян.

