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Друга Украины Левандовски заметили в компании российского теннисиста Медведева

5 июня 2023 15:16
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Друга Украины Левандовски заметили в компании российского теннисиста Медведева
Футболист и теннисист мило общались. Фото: Scuderia Ferrari
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски смог удивить украинцев, которых он поддерживает с начала полномасштабного российского вторжения. Нападающий на Гран-при Испании в Формуле-1 засветился с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Звезды спорта находились в одном помещении и даже сделали совместное фото, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что благодаря Роберту и сборной Польши начался процесс отстранения сборных России и местных клубов из турниров, проходящих под эгидой FIFA и UEFA.

Медведев стоит за Левандовски во время просмотра гонки. Фото: Scuderia Ferrari

Рядом стояли и следили за гонкой

В Барселоне во время Гран-при Испании в Формуле-1 в боксах команды Ferrari за гонкой наблюдали Левандовски и молчащий с момента российского вторжения в Украину Медведев. Во время просмотра Даниил Стоял сзади Роберта, но, когда появилась возможность они сделали совместное фото.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Левандовски был одним из первых звездных спортсменов, которые публично поддержали жертву нападения и осудили россиян.

 

 

Сборная Польши с Левандовски решила не играть против России в плей-офф отбора на Чемпионат мира. За ними такие же заявления сделали и другие команды, в результате чего россияне были отстранены.

Медведев после начала полномасштабных боевых действий в соцсетях попросил мира не земле и больше не делал никаких политических заявлений. В том числе, Даниил не поддержал политику российской власти, но и не выступал против.

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