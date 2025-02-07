Роналду та Пепе — історія неймовірної дружби легендарних футболістів

Португальські футболісти Кріштіану Роналду та Пепе під час матчу. Фото: Facebook TNT Sports

Двоє легендарних португальських гравців дружать вже багато років. Один із них недавно відсвяткував своє 40-річчя.

Колишній захисник мадридського "Реала" та збірної Португалії Пепе у день народження Кріштіану Роналду розповів про історію їхньої дружби, пише sapo.pt.

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Їхнє знайомство відбулося в академії лісабонського "Спортинга". З того часу Пепе та Роналду дуже часто пересікались як в клубних командах, так і у збірній.

Пепе та Кріштіану Роналду в "Спортингу". Фото: DR

Роналду та Пепе

Пепе розповів про один із епізодів, який стався між ним та Роналду. Це сталося, коли португальський захисник вирішив залишити мадридський "Реал" та перейти до турецького "Бешикташа".

"Ми багато спілкувалися, і він казав, що мені треба лишитися. Але я вважав, що мій час у клубі минув, ці десять років були дуже складними та наклали свій відбиток", — зазначив Пепе.

Він додав, що намагався це пояснити для Роналду, казав, що не може вже грати в Мадриді через те, що йому важко виступати на такому рівні. У відповідь він почув:

"Друже, якщо справа в грошах, я віддам тобі частину своєї зарплати!". На що він, звісно, відповів, що справа в іншому.

Пепе залишив "Реал" влітку 2017 року та переїхав до Туреччини.

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