Роналду и Пепе — история невероятной дружбы легендарных футболистов

Португальские футболисты Криштиану Роналду и Пепе во время матча. Фото: Facebook TNT Sports

Двое легендарных португальских игроков дружат уже много лет. Один из них недавно отпраздновал свое 40-летие.

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе в день рождения Криштиану Роналду рассказал об истории их дружбы, пишет sapo.pt.

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Их знакомство состоялось в академии лиссабонского "Спортинга". С тех пор Пепе и Роналду очень часто пересекались как в клубных командах, так и в сборной.

Пепе и Криштиану Роналду в "Спортинге. Фото: DR

Роналду и Пепе

Пепе рассказал об одном из эпизодов, который произошел между ним и Роналду. Это случилось, когда португальский защитник решил покинуть мадридский "Реал" и перейти в турецкий "Бешикташ".

"Мы много общались, и он говорил, что мне надо остаться. Но я считал, что мое время в клубе прошло, эти десять лет были очень сложными и наложили свой отпечаток", — отметил Пепе.

Он добавил, что пытался это объяснить для Роналду, говорил, что не может уже играть в Мадриде из-за того, что ему трудно выступать на таком уровне. В ответ он услышал:

"Друг, если дело в деньгах, я отдам тебе часть своей зарплаты!". На что он, конечно, ответил, что дело в другом.

Пепе покинул "Реал" летом 2017 года и переехал в Турцию.

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