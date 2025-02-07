Роналду и Пепе — история невероятной дружбы легендарных футболистов

Дружба звезд — Пепе рассказал, как Роналду предлагал ему деньги
Двое легендарных португальских игроков дружат уже много лет. Один из них недавно отпраздновал свое 40-летие.
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Пепе в день рождения Криштиану Роналду рассказал об истории их дружбы, пишет sapo.pt.
Их знакомство состоялось в академии лиссабонского "Спортинга". С тех пор Пепе и Роналду очень часто пересекались как в клубных командах, так и в сборной.
Роналду и Пепе
Пепе рассказал об одном из эпизодов, который произошел между ним и Роналду. Это случилось, когда португальский защитник решил покинуть мадридский "Реал" и перейти в турецкий "Бешикташ".
"Мы много общались, и он говорил, что мне надо остаться. Но я считал, что мое время в клубе прошло, эти десять лет были очень сложными и наложили свой отпечаток", — отметил Пепе.
Он добавил, что пытался это объяснить для Роналду, говорил, что не может уже играть в Мадриде из-за того, что ему трудно выступать на таком уровне. В ответ он услышал:
"Друг, если дело в деньгах, я отдам тебе часть своей зарплаты!". На что он, конечно, ответил, что дело в другом.
Пепе покинул "Реал" летом 2017 года и переехал в Турцию.
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