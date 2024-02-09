Дружина Довбика розповіла, до якого клубу хоче перейти Артем

Артем Довбик у роздягальні "Жирони". Скриншот YouTube

Форвард збірної України та іспанської "Жирони" Артем Довбик ставить перед собою амбітні цілі. Він планує продовжити кар'єру в одному із найуспішніших клубів Європи.

Дружина українського футболіста Юлія Довбик в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець" розповіла, де хоче грати Артем.

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Контракт Артема Довбика із "Жироною" діє до літа 2028 року. Український форвард переїхав до Іспанії у серпні 2023 року і майже одразу став незамінним гравцем для каталонської команди.

У 23 турах іспанської Ла Ліги Артем Довбик забив 14 голів. Він ділить перше місце у списку бомбардирів турніру разом із Джудом Беллінгемом із "Реала" та Борхою Майоралем із "Хетафе". Результативна гра українця дозволила "Жироні" боротися із "Реалом" за чемпіонський титул. Водночас багато європейських грандів почали цікавитися 26-річним форвардом.

Артем Довбик та Віктор Циганков відповідають на запитання. Скриншот YouTube

Куди хоче перейти Довбик

За словами дружини українського футболіста, він мріє виступати за по-справжньому легендарну команду, яка щосезону бореться за трофеї у всіх турнірах, у яких бере участь. Артем Довбик ставить перед собою амбітні цілі та не сумнівається, що його трансфер до топ-клубу відбудеться.

Юлія Довбик назвала команди, які подобаються її чоловікові. Йдеться про англійський "Манчестер Сіті", іспанський "Реал", італійський "Мілан".

"Він мріє зіграти за легендарний клуб. Якщо буде подібний трансфер, Артем може виступати у такій команді хоч до кінця кар'єри", — розповіла Юлія Довбик.

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