Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Циганков назвав головного автора успіхів Жирони arrow

Циганков назвав головного автора успіхів Жирони

9 лютого 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков назвав головного автора успіхів Жирони
Віктор Циганков. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України з футболу Віктор Циганков поділився думкою, кого він вважає головним конструктором успіхів Жирони в Ла Лізі. Крім того, він повідомив ким ще з українцем цікавився його клуб.

Про це розповідав в інтерв’ю Циганков, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Він наша головна зірка. Це тренер, який хоче тільки максимум, навіть в "Жироні" він завжди хотів перемагати, завжди хотів домінувати, атакувати. Справа в ментальності, і зрозуміло, що він вже чемпіон. І він хоче, щоб ми були такими ж", — каже Віктор.

Хто з українців у черзі

Раніше він вже казав, що тренер Жирони пристрасний, а футбол, у який він грає – чудовий. Також Віктор додав інтриги щодо українців, які можуть переїхати до Іспанії.

"Керівництво Жирони питало у мене за Пихаленка та Шапаренка. Але в них інші ситуації. У мене була ситуація, що у мене залишалося півроку контракту з "Динамо" і я хотів, щоб клуб заробив гроші на мені. Я хотів їхати до Європи, де міг грати на найвищому рівні та навчатися в інших", — розповів Циганков.

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Стало відомо, коли Ліонель Мессі може завершити кар'єру

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Каталонська "Барселона" збирається засудити скандальний російський клуб, який заборгував велику суму.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне

 

Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Актуальне по темі