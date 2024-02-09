Циганков назвав головного автора успіхів Жирони

Віктор Циганков. Фото: Reuters

Гравець збірної України з футболу Віктор Циганков поділився думкою, кого він вважає головним конструктором успіхів Жирони в Ла Лізі. Крім того, він повідомив ким ще з українцем цікавився його клуб.

Про це розповідав в інтерв’ю Циганков, передає Новини.LIVE.

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"Він наша головна зірка. Це тренер, який хоче тільки максимум, навіть в "Жироні" він завжди хотів перемагати, завжди хотів домінувати, атакувати. Справа в ментальності, і зрозуміло, що він вже чемпіон. І він хоче, щоб ми були такими ж", — каже Віктор.

Хто з українців у черзі

Раніше він вже казав, що тренер Жирони пристрасний, а футбол, у який він грає – чудовий. Також Віктор додав інтриги щодо українців, які можуть переїхати до Іспанії.

"Керівництво Жирони питало у мене за Пихаленка та Шапаренка. Але в них інші ситуації. У мене була ситуація, що у мене залишалося півроку контракту з "Динамо" і я хотів, щоб клуб заробив гроші на мені. Я хотів їхати до Європи, де міг грати на найвищому рівні та навчатися в інших", — розповів Циганков.

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