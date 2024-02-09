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Цыганков назвал главного автора успехов Жироны

9 февраля 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цыганков назвал главного автора успехов Жироны
Виктор Цыганков. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины по футболу Виктор Цыганков поделился мнением, кого он считает главным конструктором успехов Жироны в Ла Лиге . Кроме того, он сообщил, кем еще с украинцем интересовался его клуб.

Об этом рассказывал в интервью Цыганков, передает Новини.LIVE.

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"Он наша главная звезда. Это тренер, который хочет только максимум, даже в "Жироне" он всегда хотел побеждать, всегда хотел доминировать, атаковать. Дело в ментальности, и понятно, что он уже чемпион. И он хочет, чтобы мы были такими же", — говорит Виктор.

Кто из украинцев в очереди

Ранее он уже говорил, что тренер Жироны страстный, а футбол, в который он играет – отличный. Также Виктор добавил интриги по поводу украинцев, которые могут переехать в Испанию.

"Руководство Жироны спрашивало у меня Пихаленко и Шапаренко. Но у них другие ситуации. У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта с "Динамо" и я хотел, чтобы клуб заработал деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, где мог играть на самом высоком уровне и учиться у других", — рассказал Цыганков.

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Артем Довбик
Виктор Цыганков
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