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Жена Довбика рассказала, в какой клуб хочет перейти Артем

9 февраля 2024 12:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Довбика рассказала, в какой клуб хочет перейти Артем
Артем Довбик в раздевалке "Жироны". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик ставит перед собой амбициозные цели. Он планирует продолжить карьеру в одном из самых успешных клубов Европы. 

Супруга украинского футболиста Юлия Довбик в интервью YouTube-каналу "Трендець" рассказала, где хочет играть Артем. 

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Контракт Артема Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Украинский форвард переехал в Испанию в августе 2023 года и почти сразу стал незаменимым игроком для каталонской команды. 

В 23 турах испанской Ла Лиги Артем Довбик забил 14 голов. Он делит первое место в списке бомбардиров турнира вместе с Джудом Беллингемом из "Реала" и Борхой Майоралем из "Хетафе". Результативная игра украинца позволила "Жироне" бороться с "Реалом" за чемпионский титул. Одновременно с этим многие европейские гранды начали интересоваться 26-летним форвардом. 

Довбик и Цыганков
Артем Довбик и Виктор Цыганков отвечают на вопросы. Скриншот YouTube

Куда хочет перейти Довбик 

По словам супруги украинского футболиста, он мечтает выступать за по-настоящему легендарную команду, которая каждый сезон борется за трофеи во всех турнирах, в которых участвует. Артем Довбик ставит перед собой амбициозные цели и не сомневается, что его трансфер в топ-клуб состоится. 

Юлия Довбик назвала команды, которые нравятся ее мужу. Речь идет об английском "Манчестер Сити", испанском "Реале", итальянском "Милане".

"Он мечтает сыграть за легендарный клуб. Если будет подобный трансфер, Артем может выступать в такой команде хоть до конца карьеры", — рассказала Юлия Довбик. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри. 

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