Дружина ексгравця Ліверпуля поставила ультиматум — про що йдеться

Лоріс Каріус у матчі проти "Арсенала". Фото: Reuters/David Klein

Відомий німецький воротар Лоріс Каріус найняв нового агента, щоб забезпечити трансфер до Італії. Дружина колишнього футболіста "Ліверпуля" наполягає на переїзді з Англії.

Каріус постарається наприкінці сезону піти з "Ньюкасла", повідомляє The Sun.

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Німецький голкіпер перейшов у "Ньюкасл Юнайтед" у вересні 2022 року. Цього сезону 30-річний футболіст втратив місце в основному складі "сорок" і став номінальним третім вибором тренера на позицію воротаря.

Лоріс Каріус пропустив гол. Фото: Reuters/David Klein

Каріус піде з "Ньюкасла"

Нещодавно Каріус з'явився в основі "Ньюкасла" на матч із "Арсеналом". Наставник "сорок" Едді Гау був змушений випустити у стартовому складі Лоріса, оскільки обидва його конкуренти отримали травми. "Ньюкасл" програв із рахунком 1:4, але Каріуса похвалили за кілька сейвів.

Проте німець піде з "Ньюкасла" наприкінці сезону. Він найняв нового агента, яким став колишній півзахисник Ювентуса Клаудіо Маркізіо, щоб прискорити свій трансфер. Каріус хоче продовжити кар'єру в одному з італійських клубів.

Ділетта Леотта на вечірці. Фото: instagram.com/dilettaleotta/

На цьому переході наполягає дівчина Лоріса. Ділетта Леотта нещодавно народила футболістові доньку. Подруга голкіпера є популярною телеведучою, але життя в Англії може залишити її без роботи. Дівчина поставила гравцеві ультиматум, і Лоріс погодився з аргументами своєї обраниці. Його англійський період кар'єри добігає кінця.

Каріус та Леотта на відпочинку. Фото: instagram.com/dilettaleotta/

Каріус розпочав кар'єру в німецькому "Майнці", але більшість уболівальників пам'ятає його за виступами за "Ліверпуль". Лоріс провів у складі "червоних" 49 матчів, включаючи фінал Ліги чемпіонів у 2018 році. Саме в тому поєдинку проти "Реала" голкіпер припустився помилки, через яку його команда пропустила курйозний гол. Цей інцидент негативно вплинув на кар'єру Каріуса.

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