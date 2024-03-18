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Жена экс-игрока Ливерпуля поставила ультиматум — о чем речь

18 марта 2024 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена экс-игрока Ливерпуля поставила ультиматум — о чем речь
Лорис Кариус в матче против "Арсенала". Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный немецкий вратарь Лорис Кариус нанял нового агента, чтобы обеспечить трансфер в Италию. Супруга бывшего футболиста "Ливерпуля" настаивает на переезд из Англии. 

Кариус постарается в конце сезона уйти из "Ньюкасла", сообщает The Sun

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Немецкий голкипер перешел в "Ньюкасл Юнайтед" в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист потерял место в основном составе "сорок" и стал номинального третьим выбором тренера на позицию вратаря. 

Лорис Кариус
Лорис Кариус пропустил гол. Фото: Reuters/David Klein

Кариус уйдет из "Ньюкасла"

Недавно Кариус появился в основе "Ньюкасла" на матч с "Арсеналом". Наставник "сорок" Эдди Хау был вынужден выпустить в стартовом составе Лориса, так как оба его конкурента получили травмы. "Ньюкасл" проиграл со счетом 1:4, но Кариуса похвалили за несколько сэйвов. 

Однако немец уйдет из "Ньюкасла" в конце сезона. Он нанял нового агента, которым стал бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, чтобы ускорить свой трансфер. Кариус хочет продолжить карьеру в одном из итальянских клубов. 

Дилетта Леотта
Дилетта Леотта на вечеринке. Фото: instagram.com/dilettaleotta/

На этом переходе настаивает девушка Лориса. Дилетта Леотта недавно родила футболисту дочь. Подруга голкипера является популярной телеведущей, но жизнь в Англии может оставить ее без работы. Девушка поставила игроку ультиматум, и Лорис согласился с аргументами своей избранницы. Его английский период карьеры подходит к концу. 

Кариус и Леотта
Кариус и Леотта на отдыхе. Фото: instagram.com/dilettaleotta/

Кариус начал карьеру в немецком "Майнце", но большинство болельщиков помнит его по выступлениям за "Ливерпуль". Лорис провел в составе "красных" 49 матчей, включая финал Лиги чемпионов в 2018 году. Именно в том поединке против "Реала" голкипер допустил ошибку, из-за которой его команда пропустила курьезный гол. Тот инцидент негативно повлиял на карьеру Кариуса. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

"Ювентус" может оштрафовать и продать скандального игрока.

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