Дружина Дубінчака здивувала фанатів відвертим відео в Instagram

Дружина футболіста Динамо з'явилася на публіці в "гарячій" сукні
Дружина лівого захисника київського "Динамо" Владислава Дубінчака дуже часто радує своїх фанатів новими знімками. При цьому, інколи дівчині все ж вдається всіх шокувати.
В одній з останніх публікацій в Instagram Мирослава Перейма-Дубінчак опублікувала коротке відео, але яке привертає увагу.
В Instagram Марина дуже активно працює над кількістю прихильників. Наразі на дівчину підписані 20,8 тисяч фоловерів.
Нова сукня дружини Дубінчака
В новому відео Марина з’явилася в міні-сукні, яка облягає тіло. При цьому Перейма-Дубінчак рухається під електронну музику.
Попри зібрані 539 вподобайок, мету публікації такого відео Марина не пояснила.
Зазначимо, що Владислав Дубінчак отримав перерву оскільки під час міжнародної паузи не був викликаний у збірну України, а в клубі гравцям дали відпочинок на кілька днів.
Наразі погіршилося положення футболіста не лише в збірній, а й в клубі, де він почав програвати конкуренцію Костянтину Вівчаренку.
Нагадаємо, збірна України зіграє перший поєдинок у плей-оф Ліги націй проти збірної Бельгії. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку.
Гравець "Динамо" Олександр Караваєв розповів, чи продовжить кнтракт з клубом.
Російська тенісистка прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною в чвертьфіналі "тисячника" в США.
Українська олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід підписала контракт з відомим футбольним клубом.
Читайте Новини.LIVE!