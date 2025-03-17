Дружина Дубінчака здивувала фанатів відвертим відео в Instagram

Мирослава Перейма-Дубінчак. Фото: instagram.com/meristruss

Дружина лівого захисника київського "Динамо" Владислава Дубінчака дуже часто радує своїх фанатів новими знімками. При цьому, інколи дівчині все ж вдається всіх шокувати.

В одній з останніх публікацій в Instagram Мирослава Перейма-Дубінчак опублікувала коротке відео, але яке привертає увагу.

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В Instagram Марина дуже активно працює над кількістю прихильників. Наразі на дівчину підписані 20,8 тисяч фоловерів.

Нова сукня дружини Дубінчака

В новому відео Марина з’явилася в міні-сукні, яка облягає тіло. При цьому Перейма-Дубінчак рухається під електронну музику.

Попри зібрані 539 вподобайок, мету публікації такого відео Марина не пояснила.

Зазначимо, що Владислав Дубінчак отримав перерву оскільки під час міжнародної паузи не був викликаний у збірну України, а в клубі гравцям дали відпочинок на кілька днів.

Наразі погіршилося положення футболіста не лише в збірній, а й в клубі, де він почав програвати конкуренцію Костянтину Вівчаренку.

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