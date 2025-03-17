Жена Дубинчака удивила фанатов откровенным видео в Instagram

Мирослава Перейма-Дубинчак. Фото: instagram.com/meristruss

Жена левого защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака очень часто радует своих фанатов новыми снимками. При этом, иногда девушке все же удается всех шокировать.

В одной из последних публикаций в Instagram Мирослава Перейма-Дубинчак опубликовала короткое видео, но которое привлекает внимание.

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В Instagram Марина очень активно работает над количеством поклонников. Сейчас на девушку подписаны 20,8 тысяч фолловеров.

Новое платье жены Дубинчака

В новом видео Марина появилась в мини-v, которое облегает тело. При этом Перейма-Дубинчак движется под электронную музыку.

Несмотря на собранные 539 лайков, цель публикации такого видео Марина не объяснила.

Отметим, что Владислав Дубинчак получил перерыв поскольку во время международной паузы не был вызван в сборную Украины, а в клубе игрокам дали отдых на несколько дней.

Сейчас ухудшилось положение футболиста не только в сборной, но и в клубе, где он начал проигрывать конкуренцию Константину Вивчаренко.

Напомним, сборная Украины сыграет первый поединок в плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

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