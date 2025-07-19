Дружина футболіста ЛНЗ Драмбаєва підкорила мережу фото в бікіні

Олександра Драмбаєва. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Після переходу з "Кривбасу" в черкаський "ЛНЗ" захисник Олександр Драмбаєв поки не вийшов на попередній хороший рівень, який був у Кривому Розі. При цьому, поки всіх радує його дружина Олександра.

В своїй останній публікації в Instagram дружина футболіста шокувала своєю красою.

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Олександра та Олександр Драмбаєви. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Попри модельні дані Драмбаєва не дуже активно веде соціальні мережі. В Instagram на неї підписано всього 3049 фоловерів.

У футболіста ЛНЗ красуня-дружина

Поки футбольний клуб "ЛНЗ" готується до нового сезону української Прем’єр-ліги, обраниця Драмбаєва зачарувала підписників серією сміливих світлин.

На пляжних кадрах вона постала в ефектному сріблястому бікіні, яке підкреслило її красиву фігуру.

Вона показала впевнену поставу, грайливу посмішку та пікантний образ миттєво поставили в один ряд з найгарнішими дружинами гравців УПЛ.

Олександра Драмбаєва. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Олександра Драмбаєва. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Нагадаємо, бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа буде доступний й в Україні, але не безкоштовно.

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