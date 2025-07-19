Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена футболиста УПЛ разделась и показала очень горячие фото

Жена футболиста УПЛ разделась и показала очень горячие фото

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:26
Жена футболиста ЛНЗ Драмбаева покорила сеть фото в бикини
Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

После перехода из "Кривбасса" в черкасский "ЛНЗ" защитник Александр Драмбаев пока не вышел на прежний хороший уровень, который был в Кривом Роге. При этом, пока всех радует его жена Александра.

В своей последней публикации в Instagram супруга футболиста шокировала своей красотой.

Реклама
Читайте также:
Александра Драмбаева
Александра и Александр Драмбаевы. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Несмотря на модельные данные Драмбаева не очень активно ведет социальные сети. В Instagram на нее подписано всего 3049 фолловеров.

У футболиста ЛНЗ красавица-жена

Пока футбольный клуб "ЛНЗ" готовится к новому сезону украинской Премьер-лиги, избранница Драмбаева очаровала подписчиков серией смелых фотографий.

На пляжных кадрах она предстала в эффектном серебристом бикини, которое подчеркнуло ее красивую фигуру.

Она показала уверенную осанку, игривую улыбку и пикантный образ мгновенно поставили в один ряд с самыми красивыми женами игроков УПЛ.

Александра Драмбаева
Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb
Александра Драмбаева
Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Напомним, бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа будет доступен и в Украине, но не бесплатно.

Ранее стало известно, где сейчас живет Андрей Воронин, который после 24 февраля 2022 года покинул Россию.

Трансфер Ильи Забарного в "ПСЖ" находится под угрозой, поскольку защитником заинтересовался известный английский клуб.

Бывший футболист киевского "Динамо" завершил карьеру еще до 30 лет.

футбол пляж Александр Драмбаев ЛНЗ жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации