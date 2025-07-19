Жена футболиста ЛНЗ Драмбаева покорила сеть фото в бикини

Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

После перехода из "Кривбасса" в черкасский "ЛНЗ" защитник Александр Драмбаев пока не вышел на прежний хороший уровень, который был в Кривом Роге. При этом, пока всех радует его жена Александра.

В своей последней публикации в Instagram супруга футболиста шокировала своей красотой.

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Александра и Александр Драмбаевы. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Несмотря на модельные данные Драмбаева не очень активно ведет социальные сети. В Instagram на нее подписано всего 3049 фолловеров.

У футболиста ЛНЗ красавица-жена

Пока футбольный клуб "ЛНЗ" готовится к новому сезону украинской Премьер-лиги, избранница Драмбаева очаровала подписчиков серией смелых фотографий.

На пляжных кадрах она предстала в эффектном серебристом бикини, которое подчеркнуло ее красивую фигуру.

Она показала уверенную осанку, игривую улыбку и пикантный образ мгновенно поставили в один ряд с самыми красивыми женами игроков УПЛ.

Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

Александра Драмбаева. Фото: instagram.com/aleksandraa.bb

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