Дружина Юхима Коноплі захопила фанатів ефектними фото

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі знову порадувала своїх численних фанатів.

Анастасія Конопля цього разу поділилася дуже яскравими фото в Instagram.

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Конопля активно веде свої соціальні мережі. Однак, в Instagram на дівчину підписані всього 16,6 тисяч підписників.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля радує вигинами тіла

Цього разу Конопля опублікувала фото з тренування, де вона була в бордовому комбінезоні з величезним вирізом на спині.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На опублікованих фото Анастасія робить розтяжку, де можна побачити вигини її привабливого спортивного тіла. До того ж величезний виріз на спині додає пікантності.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Зазначимо, що Юхим зараз перебуває в розташуванні збірної України, з якою зіграє 20 і 23 березня проти Бельгії в стикових матчах Ліги націй.

Нагадаємо, в "Олександрії" влітку відпустять Руслана Ротаня вільним агентом — він уже цікавий "Поліссю".

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Раніше стало відомо про стадіон, де зіграють Україна і Бельгія в Лізі націй.