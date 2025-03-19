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Дружина футболіста збірної України показала вигини оголеного тіла

19 березня 2025 07:59
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Дружина Юхима Коноплі захопила фанатів ефектними фото
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі знову порадувала своїх численних фанатів.

Анастасія Конопля цього разу поділилася дуже яскравими фото в Instagram.

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Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля радує вигинами тіла

Цього разу Конопля опублікувала фото з тренування, де вона була в бордовому комбінезоні з величезним вирізом на спині.

Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На опублікованих фото Анастасія робить розтяжку, де можна побачити вигини її привабливого спортивного тіла. До того ж величезний виріз на спині додає пікантності.

Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Зазначимо, що Юхим зараз перебуває в розташуванні збірної України, з якою зіграє 20 і 23 березня проти Бельгії в стикових матчах Ліги націй.

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Раніше стало відомо про стадіон, де зіграють Україна і Бельгія в Лізі націй.

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