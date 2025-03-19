Дружина Юхима Коноплі захопила фанатів ефектними фото

Дружина футболіста збірної України показала вигини оголеного тіла
Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі знову порадувала своїх численних фанатів.
Анастасія Конопля цього разу поділилася дуже яскравими фото в Instagram.
Конопля активно веде свої соціальні мережі. Однак, в Instagram на дівчину підписані всього 16,6 тисяч підписників.
Конопля радує вигинами тіла
Цього разу Конопля опублікувала фото з тренування, де вона була в бордовому комбінезоні з величезним вирізом на спині.
На опублікованих фото Анастасія робить розтяжку, де можна побачити вигини її привабливого спортивного тіла. До того ж величезний виріз на спині додає пікантності.
Зазначимо, що Юхим зараз перебуває в розташуванні збірної України, з якою зіграє 20 і 23 березня проти Бельгії в стикових матчах Ліги націй.
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Раніше стало відомо про стадіон, де зіграють Україна і Бельгія в Лізі націй.
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