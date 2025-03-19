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Жена футболиста сборной Украины показала изгибы оголенного тела

19 марта 2025 07:59
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Жена Ефима Конопли восхитила фанатов эффектными фото
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли снова порадовала своих многочисленных фанатов.

Анастасия Конопля на этот раз поделилась очень яркими фото в Instagram.

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Конопля активно ведет свои социальные сети. Однако, в Instagram на девушку подписаны всего 16,6 тысяч подписчиков.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля радует изгибами тела

На этот раз Конопля опубликовала фото с тренировки, где она была в бордовом комбинезоне с огромным вырезом на спине.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На опубликованных фото Анастасия делает растяжку, где можно увидеть изгибы ее привлекательного спортивного тела. К тому же огромный вырез на спине прибавляет пикантности.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Отметим, что Ефим сейчас находится в расположении сборной Украины, с которой сыграет 20 и 23 марта против Бельгии в стыковых матчах Лиги наций.

Напомним, в "Александрии" летом отпустят Руслана Ротаня свободным агентом — он уже интересен "Полесью".

Трансферная стоимость Ильи Забарного выросла, Александр Зинченко сильно просел, а Михаил Мудрик и Виталий Миколенко не потеряли ни копейки.

Стало известно, что Ротаня могут назначить вместо Александра Шовковского в "Динамо".

Ранее стало известно о стадионе, где сыграют Украина и Бельгия в Лиге наций.

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