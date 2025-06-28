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Головна Спорт Дружина Роберта Левандовського очаровує своїми формами — фото

Дружина Роберта Левандовського очаровує своїми формами — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:57
Анна Левандовська — каратистка, нутриціолог і натхнення Роберта Левандовського
Роберт та Анна Левандовські. Фото: instagram.com/annalewandowska
Ключові моменти Хто така Анна Левандовська Особисте життя

Шлюб із зіркою "Барселони" Робертом Левандовським зробив відомою на весь світ 36-річну полячку Анну Левандовську. При цьому,  відома спортсменка, підприємиця та фахівчиня з харчування в самій Польщі була відома й без одруження.

Анна підкорила не лише спортивні арени, але й серця мільйонів шанувальників здорового способу життя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наразі на Анну в Instagram підписано 5,7 млн фоловерів. Цікаво, що вона це зробила без засилля вульгарних фото.

Хто така Анна Левандовська

Анна з дитинства захоплювалася спортом. Найулюбленішим видом було карате, де здобула чорний пояс і 38 медалей, серед яких 3 нагороди чемпіонатів світу та 6 — Європи. Наполегливість жінки принесла їй визнання як однієї з найкращих каратисток Польщі.

Анна Левандовски
Анна Левандовська. Фото: instagram.com/annalewandowska

З 2013 року Анна працює нутриціологом, заснувавши популярний блог Healthy Plan by Ann. Її книга "Живи здорово та активно з Анною Левандовською" стала бестселером в країні.

Анна запустила власну лінію здорових продуктів і фітнес-програми, які допомагають людям.

Особисте життя

У 2013 році Анна вийшла заміж за Роберта Левандовського, з яким виховують двох доньок — Клару (2017 року народження) і Лауру (2020).

Анна активно підтримує кар’єру чоловіка та займається благодійністю для дітей.

Анна Левандовски
Анна Левандовська. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна є елегантною, харизматичною та дисциплінованою людиною, яка стала дуже міцною опорою для Роберта. Зазначимо, що її вміння балансувати між спортом, бізнесом і сім’єю робить її великою дружиною футболіста.

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Польща футбол Роберт Левандовський Барселона дружини футболістів
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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