Анна Левандовська — каратистка, нутриціолог і натхнення Роберта Левандовського

Дружина Роберта Левандовського очаровує своїми формами — фото
Шлюб із зіркою "Барселони" Робертом Левандовським зробив відомою на весь світ 36-річну полячку Анну Левандовську. При цьому, відома спортсменка, підприємиця та фахівчиня з харчування в самій Польщі була відома й без одруження.
Анна підкорила не лише спортивні арени, але й серця мільйонів шанувальників здорового способу життя, повідомляє портал Новини.LIVE.
Наразі на Анну в Instagram підписано 5,7 млн фоловерів. Цікаво, що вона це зробила без засилля вульгарних фото.
Хто така Анна Левандовська
Анна з дитинства захоплювалася спортом. Найулюбленішим видом було карате, де здобула чорний пояс і 38 медалей, серед яких 3 нагороди чемпіонатів світу та 6 — Європи. Наполегливість жінки принесла їй визнання як однієї з найкращих каратисток Польщі.
З 2013 року Анна працює нутриціологом, заснувавши популярний блог Healthy Plan by Ann. Її книга "Живи здорово та активно з Анною Левандовською" стала бестселером в країні.
Анна запустила власну лінію здорових продуктів і фітнес-програми, які допомагають людям.
Особисте життя
У 2013 році Анна вийшла заміж за Роберта Левандовського, з яким виховують двох доньок — Клару (2017 року народження) і Лауру (2020).
Анна активно підтримує кар’єру чоловіка та займається благодійністю для дітей.
Анна є елегантною, харизматичною та дисциплінованою людиною, яка стала дуже міцною опорою для Роберта. Зазначимо, що її вміння балансувати між спортом, бізнесом і сім’єю робить її великою дружиною футболіста.
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