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Главная Спорт Жена Роберта Левандовского очаровывает своими формами — фото

Жена Роберта Левандовского очаровывает своими формами — фото

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 08:57
Анна Левандовская — каратистка, нутрициолог и вдохновение Роберта Левандовского
Роберт и Анна Левандовские. Фото: instagram.com/annalewandowska
Ключові моменти Кто такая Анна Левандовска Личная жизнь

Брак со звездой "Барселоны" Робертом Левандовски сделал известной на весь мир 36-летнюю полячку Анну Левандовски. При этом, известная спортсменка, предприниматель и специалист по питанию в самой Польше была известна и без женитьбы.

Анна покорила не только спортивные арены, но и сердца миллионов поклонников здорового образа жизни, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сейчас на Анну в Instagram подписано 5,7 млн фолловеров. Интересно, что она это сделала без засилья вульгарных фото.

Кто такая Анна Левандовска

Анна с детства увлекалась спортом. Любимым видом было каратэ, где получила черный пояс и 38 медалей, среди которых 3 награды чемпионатов мира и 6 - Европы. Настойчивость женщины принесла ей признание как одной из лучших каратисток Польши.

Анна Левандовски
Анна Левандовски. Фото: instagram.com/annalewandowska

С 2013 года Анна работает нутрициологом, основав популярный блог Healthy Plan by Ann. Ее книга "Живи здорово и активно с Анной Левандовской" стала бестселлером в стране.

Анна запустила собственную линию здоровых продуктов и фитнес-программы, которые помогают людям.

Личная жизнь

В 2013 году Анна вышла замуж за Роберта Левандовского, с которым воспитывают двух дочерей — Клару (2017 года рождения) и Лауру (2020).

Анна активно поддерживает карьеру мужа и занимается благотворительностью для детей.

Анна Левандовски
Анна Левандовская. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна является элегантным, харизматичным и дисциплинированным человеком, который стал очень крепкой опорой для Роберта. Отметим, что ее умение балансировать между спортом, бизнесом и семьей делает ее великой женой футболиста.

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Польша футбол Роберт Левандовский Барселона жены футболистов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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