Дружина Роналду відпочиває в Куршавелі в розкішному образі слов'янської дівчини

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Дружина 40-річного легендарного футболіста збірної Португалії та "Аль-Насра" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес проводить час у Франції. Спочатку дівчина відвідала світські вечори в Парижі, а потім поїхала активно відпочивати.

Джорджина вирішила провести час на лижних спусках Куршавеля, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Після розриву стосунків Шакіри і Жерара Піке Джорджина стала найпопулярнішою в Instagram дружиною футболіста — 65,4 млн підписників.

Де відпочиває дружина Роналду

Дружина Кріштіану поїхала на гірськолижний курорт разом із дітьми.

Найбільше інтересу привернуло те, що Джорджина майже не відрізнялася від місцевих туристок, чимало з яких є дружинами або дівчатами українських, або російських підприємців, політиків і чиновників.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Родрігес розгулювала на курорті в дорогій шубі і чоботах з хутра. Такий образ точно їм допоміг почуватися своєю.

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