Дружина Роналду відпочиває в Куршавелі в розкішному образі слов'янської дівчини

Дружина Роналду відпочила в стилі українських дружин олігархів
Дружина 40-річного легендарного футболіста збірної Португалії та "Аль-Насра" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес проводить час у Франції. Спочатку дівчина відвідала світські вечори в Парижі, а потім поїхала активно відпочивати.
Джорджина вирішила провести час на лижних спусках Куршавеля, повідомив портал Новини.LIVE.
Після розриву стосунків Шакіри і Жерара Піке Джорджина стала найпопулярнішою в Instagram дружиною футболіста — 65,4 млн підписників.
Де відпочиває дружина Роналду
Дружина Кріштіану поїхала на гірськолижний курорт разом із дітьми.
Найбільше інтересу привернуло те, що Джорджина майже не відрізнялася від місцевих туристок, чимало з яких є дружинами або дівчатами українських, або російських підприємців, політиків і чиновників.
Родрігес розгулювала на курорті в дорогій шубі і чоботах з хутра. Такий образ точно їм допоміг почуватися своєю.
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