Жена Роналду отдыхает в Куршавеле в роскошном образе славянской девушки

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Жена 40-летнего легендарного футболиста сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду Джорджина Родригес проводит время во Франции. Сначала девушка посетила светские вечера в Париже, а затем поехала активно отдыхать.

Джорджина решила провести время на лыжных спусках Куршавеля, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

После разріва отношений Шакиры и Жерара Пике Джорджина стала самой читаемой в Instagram женой футболиста — 65,4 млн подписчиков.

Где отдыхает жена Роналду

Жена Криштиану поехала на горнолыжный курорт вместе с детьми.

Больше интереса привлекло, что Джорджина почти не отличалась от местных туристок, многие из которых являются женами или девушками украинских, или российских предпринимателей, политиков и чиновников.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Родригес разгуливала на курорте в дорогой шубе и сапожках из меха. Такой образ точно им помог чувствовать себя своей.

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