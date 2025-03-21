Жена Роналду отдыхает в Куршавеле в роскошном образе славянской девушки

Жена Роналду отдохнула в стиле украинских жен олигархов
Жена 40-летнего легендарного футболиста сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду Джорджина Родригес проводит время во Франции. Сначала девушка посетила светские вечера в Париже, а затем поехала активно отдыхать.
Джорджина решила провести время на лыжных спусках Куршавеля, сообщил портал Новини.LIVE.
После разріва отношений Шакиры и Жерара Пике Джорджина стала самой читаемой в Instagram женой футболиста — 65,4 млн подписчиков.
Где отдыхает жена Роналду
Жена Криштиану поехала на горнолыжный курорт вместе с детьми.
Больше интереса привлекло, что Джорджина почти не отличалась от местных туристок, многие из которых являются женами или девушками украинских, или российских предпринимателей, политиков и чиновников.
Родригес разгуливала на курорте в дорогой шубе и сапожках из меха. Такой образ точно им помог чувствовать себя своей.
Напомним, испанский тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо поставил ультиматум клубу — перейдет ли он в "Реал".
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