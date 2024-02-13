Дружина Судакова полетіла на Мальдіви і показала себе у купальнику

Дружина Георгія Судакова Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Поки що півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков на тренувальному зборі в Туреччині, його дружина Єлизавета вирішила відпочити. Місцем для релаксу обрано Мальдіви.

Фото з Мальдів Єлизавета опублікувала у Instagram.

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Дружина 21-річного півзахисника опублікувала фото у різних позах у купальнику. Ці світлини дуже сподобалися її підпісникам.

"Русалочка", — підписала публікацію дружина Судакова.

Судаков разом із "Шахтарем" 15 лютого проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Марселя". Матч пройде на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Через тиждень після першої гри клуби зіграють матч у відповідь у Марселі.

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно Судакова запрошували італійські "Ювентус" та "Наполі", але не вдалося домовитися з "гірниками". Потім футболіст підписав покращений контракт із донеччанами.

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