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Дружина Судакова полетіла на Мальдіви і показала себе у купальнику

13 лютого 2024 16:01
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Агабекян Карен
редактор
Дружина Судакова полетіла на Мальдіви і показала себе у купальнику
Дружина Георгія Судакова Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поки що півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков на тренувальному зборі в Туреччині, його дружина Єлизавета вирішила відпочити. Місцем для релаксу обрано Мальдіви.

Фото з Мальдів Єлизавета опублікувала у Instagram.

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Дружина 21-річного півзахисника опублікувала фото у різних позах у купальнику. Ці світлини дуже сподобалися її підпісникам.

"Русалочка", — підписала публікацію дружина Судакова.

Судаков разом із "Шахтарем" 15 лютого проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Марселя". Матч пройде на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Через тиждень після першої гри клуби зіграють матч у відповідь у Марселі.

Зазначимо, що у зимове трансферне вікно Судакова запрошували італійські "Ювентус" та "Наполі", але не вдалося домовитися з "гірниками". Потім футболіст підписав покращений контракт із донеччанами.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

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Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

футбол
Мальдіви
Георгій Судаков
дружини футболістів

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