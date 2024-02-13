Жена Судакова полетела на Мальдивы и показала себя в купальнике — фото

Жена Георгия Судакова Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Пока полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков на тренировочном сборе в Турции, его жена Елизавета решила отдохнуть. Местом для релакса выбраны Мальдивы.

Фото с Мальдив Елизавета опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Жена Судакова отдыхает на Мальдивах

Жена 21-летнего полузащитника опубликовала фото в различных позах в купальнике, которые очень понравились ее подписчикам.

"Русалочка", — подписала публикацию жена Судакова.

Судаков вместе с "Шахтером" 15 февраля проведет маьч 1/16 финала Лиги Европы против французского "Марселя". Матч пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Через неделю после первой игры клубы сыграют ответный матч в Марселе.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Судакова приглашали итальянские "Ювентус" и "Наполи", но не удалось договориться с "горняками". Затем футболист подписал улучшенный контракт с дончанами.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.