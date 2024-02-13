Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Судакова полетела на Мальдивы и показала себя в купальнике — фото arrow

Жена Судакова полетела на Мальдивы и показала себя в купальнике — фото

13 февраля 2024 16:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жена Судакова полетела на Мальдивы и показала себя в купальнике — фото
Жена Георгия Судакова Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Пока полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков на тренировочном сборе в Турции, его жена Елизавета решила отдохнуть. Местом для релакса выбраны Мальдивы.

Фото с Мальдив Елизавета опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Жена Судакова отдыхает на Мальдивах

Жена 21-летнего полузащитника опубликовала фото в различных позах в купальнике, которые очень понравились ее подписчикам.

"Русалочка", — подписала публикацию жена Судакова.

Судаков вместе с "Шахтером" 15 февраля проведет маьч 1/16 финала Лиги Европы против французского "Марселя". Матч пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Через неделю после первой игры клубы сыграют ответный матч в Марселе.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Судакова приглашали итальянские "Ювентус" и "Наполи", но не удалось договориться с "горняками". Затем футболист подписал улучшенный контракт с дончанами.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей. 

Жена погибшего на войне ультрас Динамо показала антироссийский баннер в Барселоне. 

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

футбол
Мальдивы
Георгий Судаков
жены футболистов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме