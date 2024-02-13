Жена Судакова полетела на Мальдивы и показала себя в купальнике — фото
Пока полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков на тренировочном сборе в Турции, его жена Елизавета решила отдохнуть. Местом для релакса выбраны Мальдивы.
Фото с Мальдив Елизавета опубликовала в Instagram.
Жена Судакова отдыхает на Мальдивах
Жена 21-летнего полузащитника опубликовала фото в различных позах в купальнике, которые очень понравились ее подписчикам.
"Русалочка", — подписала публикацию жена Судакова.
Судаков вместе с "Шахтером" 15 февраля проведет маьч 1/16 финала Лиги Европы против французского "Марселя". Матч пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Через неделю после первой игры клубы сыграют ответный матч в Марселе.
Отметим, что в зимнее трансферное окно Судакова приглашали итальянские "Ювентус" и "Наполи", но не удалось договориться с "горняками". Затем футболист подписал улучшенный контракт с дончанами.
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