Дружина Судакова зачарувала своїм фото у яскравому купальнику

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина півзахисника збірної України та донецького "Шахтаря" Георгія Судакова продовжує радувати своїх підписників. Дівчина публікує фото зі свого відпочинку.

В новій публікації в Instagram Єлизавета Судакова показала гарну фігуру.

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Судакова наразі активно веде соціальні мережі, де в Instagram у неї наразі 17,5 тисячі фоловерів.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Судакова порадувала чоловіків своїми формами

На своїй сторінці дружина футболіста опублікувала фото з відпочинку, який вона провела на Балі.

У своїй публікації вона була одягнена в красивий купальник, який підкреслював її чудову фігуру.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Поки дружина публікувала фото в соцмережах, Георгій Судаков став справжньою зіркою центрального матчу туру, де "Шахтар" з рахунком 3:0 переміг "Олександрію. У цьому матчі він зробив дубль.

У поточному сезоні Судаков провів за "Шахтар" 26 матчів, де забив 12 м'ячів і зробив три асисти.

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