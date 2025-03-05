Дружина Судакова зачарувала своїм фото у яскравому купальнику

Дружина Судакова розірвала мережу своїми соковитими формами
Дружина півзахисника збірної України та донецького "Шахтаря" Георгія Судакова продовжує радувати своїх підписників. Дівчина публікує фото зі свого відпочинку.
В новій публікації в Instagram Єлизавета Судакова показала гарну фігуру.
Судакова наразі активно веде соціальні мережі, де в Instagram у неї наразі 17,5 тисячі фоловерів.
Судакова порадувала чоловіків своїми формами
На своїй сторінці дружина футболіста опублікувала фото з відпочинку, який вона провела на Балі.
У своїй публікації вона була одягнена в красивий купальник, який підкреслював її чудову фігуру.
Поки дружина публікувала фото в соцмережах, Георгій Судаков став справжньою зіркою центрального матчу туру, де "Шахтар" з рахунком 3:0 переміг "Олександрію. У цьому матчі він зробив дубль.
У поточному сезоні Судаков провів за "Шахтар" 26 матчів, де забив 12 м'ячів і зробив три асисти.
Нагадаємо, Андрій Шевченко є найбагатшим футболістом в Україні — що відомо.
Сергій Ребров планує змінити основний склад збірної команди перед наступними матчами.
Десять найкращих гравців не вигравали у Лізі чемпіонів — що про це відомо.
Захисник національної збірної України Ілля Забарний влітку перейде з "Борнмуту" до нового клубу.
Читайте Новини.LIVE!