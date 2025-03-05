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Дружина Судакова розірвала мережу своїми соковитими формами

5 березня 2025 07:30
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Дружина Судакова зачарувала своїм фото у яскравому купальнику
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Дружина півзахисника збірної України та донецького "Шахтаря" Георгія Судакова продовжує радувати своїх підписників. Дівчина публікує фото зі свого відпочинку.

В новій публікації в Instagram Єлизавета Судакова показала гарну фігуру.

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Судакова наразі активно веде соціальні мережі, де в Instagram у неї наразі 17,5 тисячі фоловерів.

Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Судакова порадувала чоловіків своїми формами

На своїй сторінці дружина футболіста опублікувала фото з відпочинку, який вона провела на Балі.

У своїй публікації вона була одягнена в красивий купальник, який підкреслював її чудову фігуру.

Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Поки дружина публікувала фото в соцмережах, Георгій Судаков став справжньою зіркою центрального матчу туру, де "Шахтар" з рахунком 3:0 переміг "Олександрію. У цьому матчі він зробив дубль.

У поточному сезоні Судаков провів за "Шахтар" 26 матчів, де забив 12 м'ячів і зробив три асисти.

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