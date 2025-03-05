Жена Судакова очаровала своим фото в ярком купальнике

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова продолжает радовать своих подписчиков. Девушка публикует фото со своего отдыха.

В новой публикации в Instagram Елизавета Судакова показала красивую фигуру.

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Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Судакова порадовала мужчин своими формами

На своей странице жена футболиста опубликовала фото с отдыха, который она провела на Бали.

В своей публикации она была одета в красивый купальник, который подчеркивал ее великолепную фигуру.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Пока жена публиковала фото в соцсетях, Георгий Судаков стал настоящей звездой центрального матча тура, где "Шахтер" со счетом 3:0 победил "Александрию. В этом матче он сделал дубль.

В текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 26 матчей, где забил 12 мячей и сделал три ассиста.

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