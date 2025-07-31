Дружина Олега Гусєва показала улюбленців — милого ретривера та великого кота

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Одна з найгарніших дружин в Українському футболі, не у гравця, а у тренера. Наставник київського "Динамо" Олег Гусєв може похвалитися, що його кохана Валерія дуже гарна.

Однак, сама Валерія в Instagram показала ще й гарних домашніх тварин.

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Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Зазначимо, що Валерія працює моделлю та активно веде соціальні мережі. В Instagram у красуні 139 тисяч фоловерів.

Улюбленці Валерії Гусєвої

Валерія опублікувала в соціальних мережах фото зі своєю собакою та котом.

Красуня, яка прикрашає глянцеві сторінки відомих видань, знімає стрес під час спілкування зі своїм золотистим ретвивером, який любить гратися.

Валерія Гусєва з собакою. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Справжній друг Гусєвих. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Судячи з фото, кіт Валерії менш тактильний, але від цього він не стає менш красивим. До того ж він дуже великий за розмірами.

Ще один красунчик у Гусєвих. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Попри свою красу, вираз обличчя не дуже задоволений. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Гусєв разом з "Динамо" раніше обіграли "Хамрун Спартанс" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та повернуться в Україну, щоб зіграти в першому турі УПЛ.

Нагадаємо, раніше визначився наступний суперник "Динамо" Київ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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