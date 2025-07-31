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Головна Спорт Дружина тренера Динамо показала милих домашніх улюбленців

Дружина тренера Динамо показала милих домашніх улюбленців

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 08:10
Дружина Олега Гусєва показала улюбленців — милого ретривера та великого кота
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Одна з найгарніших дружин в Українському футболі, не у гравця, а у тренера. Наставник київського "Динамо" Олег Гусєв може похвалитися, що його кохана Валерія дуже гарна.

Однак, сама Валерія в Instagram показала ще й гарних домашніх тварин.

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Валерия Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Зазначимо, що Валерія працює моделлю та активно веде соціальні мережі. В Instagram у красуні 139 тисяч фоловерів.

Улюбленці Валерії Гусєвої

Валерія опублікувала в соціальних мережах фото зі своєю собакою та котом.

Красуня, яка прикрашає глянцеві сторінки відомих видань, знімає стрес під час спілкування зі своїм золотистим ретвивером, який любить гратися.

Валерия Гусєва
Валерія Гусєва з собакою. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусєва
Справжній друг Гусєвих. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Судячи з фото, кіт Валерії менш тактильний, але від цього він не стає менш красивим. До того ж він дуже великий за розмірами.

Валерия Гусєва
Ще один красунчик у Гусєвих. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусєва
Попри свою красу, вираз обличчя не дуже задоволений. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Гусєв разом з "Динамо" раніше обіграли "Хамрун Спартанс" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та повернуться в Україну, щоб зіграти в першому турі УПЛ.

Нагадаємо, раніше визначився наступний суперник "Динамо" Київ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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тварини футбол Динамо дружини футболістів Олег Гусєв Валерія Гусєва
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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