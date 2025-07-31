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Главная Спорт Жена тренера Динамо показала милых домашних любимцев

Жена тренера Динамо показала милых домашних любимцев

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 08:10
Жена Олега Гусева показала любимцев — милого ретривера и большого кота
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Одна из самых красивых жен в Украинском футболе не у игрока, а у тренера. Наставник киевского "Динамо" Олег Гусев может похвастаться, что его возлюбленная Валерия очень красивая.

Однако, сама Валерия в Instagram показала еще и красивых домашних животных.

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Валерия Гусєва
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Отметим, что Валерия работает моделью и активно ведет социальные сети. В Instagram у красавицы 139 тысяч фолловеров.

Любимцы Валерии Гусевой

Валерия опубликовала в социальных сетях фото со своей собакой и котом.

Красавица, которая украшает глянцевые страницы известных изданий, снимает стресс во время общения со своим золотистым ретвивером, который любит играть.

Валерия Гусєва
Валерия Гусева с собакой. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусєва
Настоящий друг Гусевых. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Судя по фото, кот Валерии менее тактильный, но от этого он не становится менее красивым. К тому же он очень большой по размерам.

Валерия Гусєва
Еще один красавчик у Гусевых. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусєва
Несмотря на свою красоту, выражение лица не очень довольное. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Гусев вместе с "Динамо" ранее обыграли "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и вернутся в Украину, чтобы сыграть в первом туре УПЛ.

Напомним, ранее определился следующий соперник "Динамо" Киев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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