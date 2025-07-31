Жена Олега Гусева показала любимцев — милого ретривера и большого кота

Жена тренера Динамо показала милых домашних любимцев
Одна из самых красивых жен в Украинском футболе не у игрока, а у тренера. Наставник киевского "Динамо" Олег Гусев может похвастаться, что его возлюбленная Валерия очень красивая.
Однако, сама Валерия в Instagram показала еще и красивых домашних животных.
Отметим, что Валерия работает моделью и активно ведет социальные сети. В Instagram у красавицы 139 тысяч фолловеров.
Любимцы Валерии Гусевой
Валерия опубликовала в социальных сетях фото со своей собакой и котом.
Красавица, которая украшает глянцевые страницы известных изданий, снимает стресс во время общения со своим золотистым ретвивером, который любит играть.
Судя по фото, кот Валерии менее тактильный, но от этого он не становится менее красивым. К тому же он очень большой по размерам.
Гусев вместе с "Динамо" ранее обыграли "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и вернутся в Украину, чтобы сыграть в первом туре УПЛ.
Напомним, ранее определился следующий соперник "Динамо" Киев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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