Йожеф Сабо раскритиковал игру Динамо и уровень их соперника в Лиге чемпионов

Йожеф Сабо. Фото: instagram.com/vladimirrasner

Киевское "Динамо" прошло мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Общий счет двухматчевого противостояния составил 6:0 в пользу украинцев.

Победу киевлян в интервью Sport.ua прокомментировал бывший главный тренер клуба Йожеф Сабо.

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Сабо раскритиковал игру соперника

Сабо назвал игру "Хамрун Спартанс" не похожей на футбол, выразив удивление, что такие команды допускают в Лигу чемпионов.

По словам специалиста, матч не вызвал интереса и поэтому он выключал телевизор во время игры, как и многие его знакомые.

Сабо отметил, что мальтийцы демонстрировали недостаток в передачах и ударах, а сама игра напоминала спарринги "Динамо" против любительских или заводских команд в прошлом, где киевляне забивали 8-10 голов.

"И я даже не знаю, платят в "Хамрун Спартанс" или не платят. Хотя комментатор матча говорил, что в составе мальтийской команды есть итальянский легионер. Но какой футболист — ну, я не знаю... У вчерашнего соперника "Динамо" уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. В действиях мальтийцев брак за браком. Короче говоря, хе**я полная", — сказал Сабо.

Тренер раскритиковал и "Динамо" за расслабленную игру без скорости, хотя команда могла забить значительно больше.

В следующем раунде, где соперником будет "Пафос" или "Маккаби" Тель-Авив, Сабо надеется на более серьезного оппонента, в частности выделив израильский клуб.

Напомним, стала известна дата следующей игры "Динамо" в Лиге чемпионов.

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