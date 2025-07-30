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Головна Спорт Сабо не розуміє, як суперника Динамо допустили до Ліги чемпіонів

Сабо не розуміє, як суперника Динамо допустили до Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:17
Йожеф Сабо розкритикував гру Динамо та рівень їхнього суперника в Лізі чемпіонів
Йожеф Сабо. Фото: instagram.com/vladimirrasner

Київське "Динамо" пройшло мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Загальний рахунок двоматчевого протистояння склав 6:0 на користь українців.

Перемогу киян в інтерв'ю Sport.ua прокоментував колишній головний тренер клубу Йожеф Сабо.

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Сабо розкритикував гру суперника

Сабо назвав гру "Хамрун Спартанс" не схожою на футбол, висловивши здивування, що такі команди допускають до Ліги чемпіонів.

За словами фахівця, матч не викликав інтересу й тому він вимикав телевізор під час гри, як і багато його знайомих.

Сабо зазначив, що мальтійці демонстрували брак у передачах і ударах, а сама гра нагадувала спаринги "Динамо" проти аматорських чи заводських команд у минулому, де кияни забивали 8–10 голів.

"І я навіть не знаю, платять у "Хамрун Спартанс" чи не платять. Хоча коментатор матчу казав, що у складі мальтійської команди є італійський легіонер. Але який футболіст — ну, я не знаю... У вчорашнього суперника "Динамо" рівня як такого немає, якщо гравець не може вдарити по м’ячу, зробити передачу. У діях мальтійців брак за браком. Коротше кажучи, хе**я повна", — сказав Сабо.

Тренер розкритикував і "Динамо" за розслаблену гру без швидкості, хоча команда могла забити значно більше.

У наступному раунді, де суперником буде "Пафос" або "Маккабі" Тель-Авів, Сабо сподівається на серйознішого опонента, зокрема виділивши ізраїльський клуб.

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футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки Йожеф Сабо
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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