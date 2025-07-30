Йожеф Сабо розкритикував гру Динамо та рівень їхнього суперника в Лізі чемпіонів

Сабо не розуміє, як суперника Динамо допустили до Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" пройшло мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Загальний рахунок двоматчевого протистояння склав 6:0 на користь українців.
Перемогу киян в інтерв'ю Sport.ua прокоментував колишній головний тренер клубу Йожеф Сабо.
Сабо розкритикував гру суперника
Сабо назвав гру "Хамрун Спартанс" не схожою на футбол, висловивши здивування, що такі команди допускають до Ліги чемпіонів.
За словами фахівця, матч не викликав інтересу й тому він вимикав телевізор під час гри, як і багато його знайомих.
Сабо зазначив, що мальтійці демонстрували брак у передачах і ударах, а сама гра нагадувала спаринги "Динамо" проти аматорських чи заводських команд у минулому, де кияни забивали 8–10 голів.
"І я навіть не знаю, платять у "Хамрун Спартанс" чи не платять. Хоча коментатор матчу казав, що у складі мальтійської команди є італійський легіонер. Але який футболіст — ну, я не знаю... У вчорашнього суперника "Динамо" рівня як такого немає, якщо гравець не може вдарити по м’ячу, зробити передачу. У діях мальтійців брак за браком. Коротше кажучи, хе**я повна", — сказав Сабо.
Тренер розкритикував і "Динамо" за розслаблену гру без швидкості, хоча команда могла забити значно більше.
У наступному раунді, де суперником буде "Пафос" або "Маккабі" Тель-Авів, Сабо сподівається на серйознішого опонента, зокрема виділивши ізраїльський клуб.
Нагадаємо, стала відома дата наступної гри "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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