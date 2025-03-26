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Дружина українського футболіста зробила фото в прозорій білизні

26 березня 2025 07:57
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Дружина Кірюханцева із Зорі вразила своїм фото в прозорій білизні
Катерина Кірюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У луганській "Зорі" дружини футболістів своєю красою нічим не поступаються українським збірникам. За свою дружину може бути впевнений Ігор Кірюханцев.

Раніше Катерина Кірюханцева порадувала всіх дуже пікантним знімком в Instagram.

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Катерина Кирюханцева
Сім'я Кірюханцевих. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

У чому дружини футболістів "Зорі" та інших клубів УПЛ поступаються збірникам — це кількість підписників. Хоч би як Кірюханцева не старалася, але в Instagram у неї всього 2,9 тисячі фоловерів.

Дружина футболіста УПЛ вразила красою

Катерина в соцмережах опублікувала фото з сімейного відпочинку в одному з відомих заміських комплексів у Київській області.

Кірюханцева опублікувала багато сімейних фото, але на одному з них дівчина була в красивій прозорій білизні. Саме це фото і привернуло найбільшу увагу, оскільки настільки відверті знімки дівчина раніше не робила.

Катерина Кирюханцева
Катерина Кірюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

Зазначимо, що 29-річний Кірюханцев у поточному сезоні зіграв за "Зорю" в 14 матчах, де відзначився одним асистом. У футболіста цього літа закінчиться контракт із луганчанами.

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