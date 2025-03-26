Жена Кирюханцева из Зари поразила своим фото в прозрачном белье

Жена украинского футболиста сделала фото в прозрачном белье
В луганской "Заре" жены футболистов своей красотой ничем не уступают украинским сборникам. За свою жену может быть уверен Игорь Кирюханцев.
Ранее Катерина Кирюханцева порадовала всех очень пикантным снимком в Instagram.
В чем жены футболистов "Зари" и других клубов УПЛ уступают сборникам — это количество подписчиков. Как бы Кирюханцева не старалась, но в Instagram у нее всего 2,9 тысяч фолловеров.
Жена футболиста УПЛ поразила красотой
Катерина в соцсетях опубликовала фото из семейного отдыха в одном из известных загородных комплексов в Киевской области.
Кирюханцева опубликовала много семейных фото, но на одном из них девушка была в красивом прозрачном белье. Именно это фото и привлекло наибольшее внимание, поскольку настолько откровенные снимки девушка ранее не делала.
Отметим, что 29-летний Кирюханцев в текущем сезоне сыграл за "Зарю" в 14 матчах, где отметился одним ассистом. У футболиста этим летом закончится контракт с луганчанами.
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