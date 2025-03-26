Жена Кирюханцева из Зари поразила своим фото в прозрачном белье

Катерина Кирюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

В луганской "Заре" жены футболистов своей красотой ничем не уступают украинским сборникам. За свою жену может быть уверен Игорь Кирюханцев.

Ранее Катерина Кирюханцева порадовала всех очень пикантным снимком в Instagram.

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Семья Кирюханцевых. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

В чем жены футболистов "Зари" и других клубов УПЛ уступают сборникам — это количество подписчиков. Как бы Кирюханцева не старалась, но в Instagram у нее всего 2,9 тысяч фолловеров.

Жена футболиста УПЛ поразила красотой

Катерина в соцсетях опубликовала фото из семейного отдыха в одном из известных загородных комплексов в Киевской области.

Кирюханцева опубликовала много семейных фото, но на одном из них девушка была в красивом прозрачном белье. Именно это фото и привлекло наибольшее внимание, поскольку настолько откровенные снимки девушка ранее не делала.

Катерина Кирюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

Отметим, что 29-летний Кирюханцев в текущем сезоне сыграл за "Зарю" в 14 матчах, где отметился одним ассистом. У футболиста этим летом закончится контракт с луганчанами.

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