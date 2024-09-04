Ракетний удар по Полтаві: 53 загиблих, а дружина Усика засудила Захід

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Росія 3 вересня завдала ракетного удару по одному із навчальних закладів у Полтаві. За кількістю жертв це був один із найжорстокіших російських терактів в історії України.

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Катерина в соцмережах прокоментувала теракт у Полтаві.

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Катерина написала, що росіянам дозволяють убивати український народ.

"Легально вбивають український народ!!! PS Дозволяють", — написала Усик.

За інформацією ДСНС, на 11:18 4 вересня внаслідок удару балістичними ракетами по будівлі військового інституту загинуло 53 особи, ще 298 осіб отримали поранення. Врятовано 25 громадян. Також з-під завалів дістали 11 людей. Ще до п'яти людей можуть перебувати під завалами.

Зазначимо, що 3 вересня о 9.10 Росія атакувала ракетами військовий інститут зв'язку в Полтаві.

Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення.

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