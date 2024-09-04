Ракетный удар по Полтаве: 53 погибших, а жена Усика осудила Запад

Жена Усика намекнула на вину Запада в ракетном ударе по Полтаве
Россия 3 сентября нанесла ракетный удар по одному из учебных заведений в Полтаве. По количеству жертв это был один из самых жестоких российских терактов в истории Украины.
Жена чемпиона мира в супертяжелого веса Александра Усика Катерина в соцсетях прокомментировала теракт в Полтаве.
Усик намекнула на вину Запада
Катерина написала, что россиянам разрешают убивать украинский народ.
"Легально убивают украинский народ!!! P.S. Разрешают", — написала Усик.
По информации ГСЧС, на 11:18 4 сентября в результате удара баллистическими ракетами по зданию военного института погибло 53 человека, еще 298 человек получили ранения. Спасено 25 граждан. Также из-под завалов достали 11 людей. Еще до пяти человек могут находиться под завалами.
Отметим, что 3 сентября в 9:10 Россия атаковала ракетами военный институт связи в Полтаве.
В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждено три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.
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