Олександр Усик та його син — зворушливі фото

Подружжя Усиків. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після перемог над Тайсоном Ф'юрі та перед новими викликами. Інколи він та його дружина Катерина радують фанатів новими сімейними фото.

У Instagram Катерини Усик з'явились нові фото Олександра з 10-річним сином Михайлом, пише портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик та його діти

Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей — двох синів та двох доньок.

Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Старший син, Кирило, народився у 2010 році. Михайло — у 2015 році. Доньки Єлизавета та Марія з'явились на світ у 2012 та 2024 році відповідно.

Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик розповів, наскільки важливо показати власну ідентичність і нагадати, що Україна — не Росія.

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