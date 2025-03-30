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Дружина Усика показала зворушливі фото боксера із сином

30 березня 2025 12:45
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик та його син — зворушливі фото
Подружжя Усиків. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після перемог над Тайсоном Ф'юрі та перед новими викликами. Інколи він та його дружина Катерина радують фанатів новими сімейними фото.

У Instagram Катерини Усик з'явились нові фото Олександра з 10-річним сином Михайлом, пише портал Новини.LIVE. 

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Михайло зараз живе з бабусею в Іспанії. Там його й провідали батьки. 

Усик з сином
Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик та його діти

Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей — двох синів та двох доньок. 

Усик з сином
Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Старший син, Кирило, народився у 2010 році. Михайло — у 2015 році. Доньки Єлизавета та Марія з'явились на світ у 2012 та 2024 році відповідно. 

Усик з сином
Олександр Усик з сином. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик розповів, наскільки важливо показати власну ідентичність і нагадати, що Україна — не Росія. 

Відомий український тренер готовий замінити Сергія Реброва на чолі збірної України.

Росія могла залишитись у світовому футболі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але все змінили обставини.

Важливий гравець київського "Динамо" влітку може змінити УПЛ на один із європейських чемпіонатів.

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