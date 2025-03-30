Олександр Усик та його син — зворушливі фото

Дружина Усика показала зворушливі фото боксера із сином
Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після перемог над Тайсоном Ф'юрі та перед новими викликами. Інколи він та його дружина Катерина радують фанатів новими сімейними фото.
У Instagram Катерини Усик з'явились нові фото Олександра з 10-річним сином Михайлом, пише портал Новини.LIVE.
Михайло зараз живе з бабусею в Іспанії. Там його й провідали батьки.
Усик та його діти
Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей — двох синів та двох доньок.
Старший син, Кирило, народився у 2010 році. Михайло — у 2015 році. Доньки Єлизавета та Марія з'явились на світ у 2012 та 2024 році відповідно.
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