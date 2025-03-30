Александр Усик и его сын — трогательные фото

Жена Усика показала трогательные фото боксера с сыном
Украинский боксер Александр Усик продолжает отдых после побед над Тайсоном Фьюри и перед новыми вызовами. Иногда он и его жена Екатерина радуют фанатов новыми семейными фото.
В Instagram Екатерины Усик появились новые фото Александра с 10-летним сыном Михаилом, пишет портал Новини.LIVE.
Михаил сейчас живет с бабушкой в Испании. Там его и навестили родители.
Усик и его дети
Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей — двух сыновей и двух дочерей.
Старший сын, Кирилл, родился в 2010 году. Михаил — в 2015 году. Дочери Елизавета и Мария появились на свет в 2012 и 2024 году соответственно.
Напомним, украинский боксер Александр Усик рассказал, насколько важно показать собственную идентичность и напомнить, что Украина — не Россия.
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