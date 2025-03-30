Александр Усик и его сын — трогательные фото

Супруги Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдых после побед над Тайсоном Фьюри и перед новыми вызовами. Иногда он и его жена Екатерина радуют фанатов новыми семейными фото.

В Instagram Екатерины Усик появились новые фото Александра с 10-летним сыном Михаилом, пишет портал Новини.LIVE.

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Александр Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик и его дети

Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей — двух сыновей и двух дочерей.

Александр Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Старший сын, Кирилл, родился в 2010 году. Михаил — в 2015 году. Дочери Елизавета и Мария появились на свет в 2012 и 2024 году соответственно.

Александр Усик с сыном. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, украинский боксер Александр Усик рассказал, насколько важно показать собственную идентичность и напомнить, что Украина — не Россия.

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