Скандал у Зорі — дружина Кірюханцева образила за українську мову

Катерина Кирюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

У луганській "Зорі" розгорівся "українофобський" скандал. Його учасницею стала дружина футболіста Ігоря Кирюханцева.

Конфлікт виник в Instagram, повідомляє "Трибуна".

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Дружина Кірюханцева заговорила українофобськими штампами

Дружина Кірюханцева в сторіз в Instagram висловила думки про українську мову, що викликало неоднозначну реакцію підписників.

Один із коментаторів зауважив, що Катерина зазвичай спілкується російською, а на українську переходить лише як на "поблажку". У відповідь дівчина різко відреагувала та не стримувала емоцій.

Відповідаючи вжила неприйнятні антиукраїнські вирази, де знайшлося місце російському штампу про каструлі на голові.

"Друзі, ну не до****б? Людина до мене звертається українською і я їй відповідаю не українською. У результаті виходить, що я йому роблю поблажку і ще я українофоб. Не пішли б ви н***й у такому разі зі своєю українською? Зніміть свої каструлі з голови", — написала Катерина.

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Сторіз Катерини Кирюханцевої. Фото: скриншот

Сторіз Катерини Кирюханцевої. Фото: скриншот

Дружина Кірюханцева також додала, що любить Донецьк і хотіла б там жити, як і всі вихідці звідти, а інші звинувачення назвала "методичкою".

Сторіз Катерини Кирюханцевої. Фото: скриншот

Сторіз Катерини Кирюханцевої. Фото: скриншот

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