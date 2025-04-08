Скандал у Зорі — дружина Кірюханцева образила за українську мову

Катерина Кирюханцева. Фото: instagram.com/katyapozdnyakova37

В луганской "Заре" разгорелся "украинофобский" скандал. Его участницей стала жена футболиста Игоря Кирюханцева.

Конфликт возник в Instagram, сообщает "Трибуна".

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Жена Кирюханцева заговорила украинофобскими штампами

Жена Кирюханцева в сторис в Instagram высказалась об украинском языке, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

Один из комментаторов заметил, что Катерина обычно говорит на русском, а на украинский переходит лишь как на "поблажку". В ответ девушка резко отреагировала и не сдерживала эмоций.

В ответе она использовала недопустимые антиукраинские выражения, включая российский штамп про кастрюли на голове.

"Друзья, ну не до****б? Человек ко мне обращается на украинском, а я ему отвечаю не на украинском. В итоге выходит, что я ему делаю поблажку, и еще я украинофоб. Не пошли бы вы н***й в таком случае со своим украинским? Снимите свои кастрюли с головы", — написала Катерина.

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Сториз Катерины Кирюханцевой. Фото: скриншот

Сториз Катерины Кирюханцевой. Фото: скриншот

Жена Кирюханцева также добавила, что любит Донецк и хотела бы там жить, как и все выходцы оттуда, а остальные обвинения назвала "методичкой".

Сториз Катерины Кирюханцевой. Фото: скриншот

Сториз Катерины Кирюханцевой. Фото: скриншот

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