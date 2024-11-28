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Дружина Зінченка постала у новому цікавому образі — фото

28 листопада 2024 07:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Влада Зінченко здивувала новим класичним образом у новій фотосесії
Влада Зінченка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка постала у несподіваному образі. Влада Зінченко показала, як виглядає у класичному стилі.

Публікації нової фотосесії Влада опублікувала в Instagram.

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Дружина Зінченка є однією із найпопулярніших дружин українських футболістів. Наразі на Владу в Instagram підписано 694 тисячі фоловерів.

Влада Зінченка
Влада Зінченко з дочкою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Новий стиль Влади Зінченко

Зінченко з'явилася на публіці у класичному образі. Лада все частіше з'являється у закритому одязі. При цьому ефектність матері двох дітей не зменшується.

Влада Зінченка
Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Влада Зінченка
Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Влада Зінченка
Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зазначимо, що цього сезону Зінченко втратив місце в основному складі "Арсеналу" та збірної України. При цьому крайній матч національної команди Олександр розпочав зі старту та забив у 1000-й день війни.

Цього сезону Зінченко провів за "Арсенал" сім матчів, де результативними діями не відзначався. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.

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