Влада Зинченко удивила новым классическим образом в новой фотосессии

Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Жена защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко предстала в неожиданном образе. Влада Зинченко показала, как выглядит в классическом стиле.

Публикации новой фотосессии Влада опубликовала в Instagram.

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Влада Зинченко с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Новый стиль Влады Зинченко

Зинченко показалась на публике в классическом образе. Лада все чаще появляется в закрытой одежде. При этом ее эффектность матери двух детей не становится меньше.

Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" и сборной Украины. При этом крайний матч национальной команды Александр начал со старта и забил в 1000-й день войны.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" семь матчей, где результативными действиями не отличался. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

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