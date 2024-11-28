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Жена Зинченко предстала в новом интересном образе — фото

28 ноября 2024 07:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Влада Зинченко удивила новым классическим образом в новой фотосессии
Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко предстала в неожиданном образе. Влада Зинченко показала, как выглядит в классическом стиле.

Публикации новой фотосессии Влада опубликовала в Instagram.

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Жена Зинченко является одной из самым популярных жен украинских футболистов. Сейчас на Владу в Instagram подписано 694 тысяч фолловеров.

Влада Зинченко
Влада Зинченко с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Новый стиль Влады Зинченко

Зинченко показалась на публике в классическом образе. Лада все чаще появляется в закрытой одежде. При этом ее эффектность матери двух детей не становится меньше.

Влада Зинченко
Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Влада Зинченко
Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
Влада Зинченко
Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" и сборной Украины. При этом крайний матч национальной команды Александр начал со старта и забил в 1000-й день войны.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" семь матчей, где результативными действиями не отличался. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

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