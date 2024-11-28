Влада Зинченко удивила новым классическим образом в новой фотосессии

Жена Зинченко предстала в новом интересном образе — фото
Жена защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко предстала в неожиданном образе. Влада Зинченко показала, как выглядит в классическом стиле.
Публикации новой фотосессии Влада опубликовала в Instagram.
Жена Зинченко является одной из самым популярных жен украинских футболистов. Сейчас на Владу в Instagram подписано 694 тысяч фолловеров.
Новый стиль Влады Зинченко
Зинченко показалась на публике в классическом образе. Лада все чаще появляется в закрытой одежде. При этом ее эффектность матери двух детей не становится меньше.
Отметим, что в текущем сезоне Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" и сборной Украины. При этом крайний матч национальной команды Александр начал со старта и забил в 1000-й день войны.
В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" семь матчей, где результативными действиями не отличался. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.
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