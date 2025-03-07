Дружині футболіста Шахтаря зробили дивну пропозицію щодо кохання за гроші

Дружину гравця збірної України переплутали з продажною дівчиною
Дружина футболіста донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі Анастасія потрапила в дивну ситуацію. Це сталося після того, як вона пожалілася на життя у Львові.
Конопля опублікувала на сторінці в Telegram дивний лист, який прийшов їй в соцмережі.
Цікаво, що в Анастасії є Instagram, де у неї 16,8 тисячі підписників, а в Telegram у дівчини лише 815 фоловерів.
Пропонували стати дуже багатою
Анастасія Конопля опублікувала скриншот листування, де невідома жінка запропонувала їй зустрічатися зі своїм шефом за гроші.
Про чоловіка Коноплі повідомили, що йому понад 45 років і він входить до світового рейтингу найбагатших людей від Forbes.
Анастасії пропонували постійні стосунки за значну фінансову підтримку.
"Привіт! Я Марія, особистий помічник відомого українського бізнесмена, який входить до світового рейтингу Forbes. Наразі ми шукаємо красиву, розумну та впевнену в собі дівчину для комфортних стосунків на основі взаємної симпатії та значної фінансової підтримки. Чоловік приємний, симпатичний, веселий, старший за 45 років. Якщо вас зацікавила пропозиція, можемо обговорити подробиці", — йдеться в повідомленні.
Анастасія у відповідь повідомила, що заміжня і їй після того більше не писали.
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