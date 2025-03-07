Дружині футболіста Шахтаря зробили дивну пропозицію щодо кохання за гроші

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина футболіста донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі Анастасія потрапила в дивну ситуацію. Це сталося після того, як вона пожалілася на життя у Львові.

Конопля опублікувала на сторінці в Telegram дивний лист, який прийшов їй в соцмережі.

Читайте також:

Цікаво, що в Анастасії є Instagram, де у неї 16,8 тисячі підписників, а в Telegram у дівчини лише 815 фоловерів.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Пропонували стати дуже багатою

Анастасія Конопля опублікувала скриншот листування, де невідома жінка запропонувала їй зустрічатися зі своїм шефом за гроші.

Про чоловіка Коноплі повідомили, що йому понад 45 років і він входить до світового рейтингу найбагатших людей від Forbes.

Анастасії пропонували постійні стосунки за значну фінансову підтримку.

"Привіт! Я Марія, особистий помічник відомого українського бізнесмена, який входить до світового рейтингу Forbes. Наразі ми шукаємо красиву, розумну та впевнену в собі дівчину для комфортних стосунків на основі взаємної симпатії та значної фінансової підтримки. Чоловік приємний, симпатичний, веселий, старший за 45 років. Якщо вас зацікавила пропозиція, можемо обговорити подробиці", — йдеться в повідомленні.

Анастасія у відповідь повідомила, що заміжня і їй після того більше не писали.

Нагадаємо, Сергія Реброва у разі поразки від Бельгії можуть звільнити — хто може замінити тренера збірної.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку стане вільним агентом та буде шукати багатий клуб.

Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний може перейти в топовий клуб наступного літа.

Збірна України з футболу має юних футболістів, які можуть боротися за основу в наступне десятиліття.