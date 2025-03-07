Жене футболиста Шахтера сделали странное предложение о любви за деньги

Жену футболиста сборной Украины перепутали с продажной девушкой
Жена футболиста донецкого "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия попала в странную ситуацию. Это произошло после того, как она пожаловалась на жизнь во Львове.
Конопля опубликовала на странице в Telegram странное письмо, которое пришло ей в соцсети.
Интересно, что у Анастасии есть Instagram, где у нее 16,8 тысячи подписчиков, а в Telegram у девушки всего 815 фолловеров.
Предлагали стать очень богатой
Анастасия Конопля опубликовала скриншот переписки, где неизвестная женщина предложила ей встречаться со своим шефом за деньги.
О мужчине Конопли сообщили, что ему больше 45 лет и он входит в мировой рейтинг самых богатых людей от Forbes.
Анастасии предлагали постоянные отношения за значительную финансовую поддержку.
"Привет! Я Мария, личный помощник известного украинского бизнесмена, который входит в мировой рейтинг Forbes. Сейчас мы ищем красивую, умную и уверенную в себе девушку для комфортных отношений на основе взаимной симпатии и значительной финансовой поддержки. Мужчина приятный, симпатичный, веселый, старше 45 лет. Если вас заинтересовало предложение, можем обсудить подробности", — говорится в сообщении.
Анастасия в ответ сообщила, что замужем и ей после этого больше не писали.
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