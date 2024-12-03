Два гравця Руха могли переїхати до Англії — про кого йдеться

Два гравця Руха зацікавили клуби Англії, але є нюанси
Гравцями львівського "Руха" періодично цікавляться не тільки українські гранди, але й команди з-за кордону. Останні чутки пов'язані відразу з двома футболістами львівської команди.
У програмі ТаТоТаке назвали імена обох гравців, за якими останнім часом спостерігали клуби з Англії.
Ба більше, один з футболістів навіть їздив за кордон на перегляд.
Про кого йдеться
Захисник "Руха" та збірної України Роман Дідик, за даними джерел журналістів, був єдиним футболістом львівської команди, який був на перегляді в Англії.
"Він був у свій час в "Сандерленді" і в принципі справляв непогане враження. Проте було пошкодження, яке не давало йому тренуватись в повну силу, тому потенційний трансфер не відбувся", - розповіли у програмі.
Інший захисник "Руха" та збірної України Олексій Сич недавно став об'єктом зацікавленості з боку ще одного клубу з англійського Чемпіоншипа.
"Престон" робив запит щодо Сича, їм назвали суму близько 2 млн євро, що стало занадто високою сумою для англійського клубу.
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