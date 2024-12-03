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Два гравця Руха зацікавили клуби Англії, але є нюанси

3 грудня 2024 12:48
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Два гравця Руха могли переїхати до Англії — про кого йдеться
Гравець "Руха" Олексій Сич. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравцями львівського "Руха" періодично цікавляться не тільки українські гранди, але й команди з-за кордону. Останні чутки пов'язані відразу з двома футболістами львівської команди. 

У програмі ТаТоТаке назвали імена обох гравців, за якими останнім часом спостерігали клуби з Англії.

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Ба більше, один з футболістів навіть їздив за кордон на перегляд. 

Про кого йдеться

Захисник "Руха" та збірної України Роман Дідик, за даними джерел журналістів, був єдиним футболістом львівської команди, який був на перегляді в Англії. 

"Він був у свій час в "Сандерленді" і в принципі справляв непогане враження. Проте було пошкодження, яке не давало йому тренуватись в повну силу, тому потенційний трансфер не відбувся", - розповіли у програмі. 

Інший захисник "Руха" та збірної України Олексій Сич недавно став об'єктом зацікавленості з боку ще одного клубу з англійського Чемпіоншипа. 

"Престон" робив запит щодо Сича, їм назвали суму близько 2 млн євро, що стало занадто високою сумою для англійського клубу. 

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