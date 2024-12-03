Два игрока Руха могли переехать в Англию — о ком идет речь

Игрок "Руха" Алексей Сыч. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Игроками львовского "Руха" периодически интересуются не только украинские гранды, но и команды из-за границы. Последние слухи связаны сразу с двумя футболистами львовской команды.

В программе ТаТоТаке назвали имена обоих игроков, за которыми в последнее время наблюдали клубы из Англии.

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Более того, один из футболистов даже ездил за границу на просмотр.

О ком идет речь

Защитник "Руха" и сборной Украины Роман Дидык, по данным источников журналистов, был единственным футболистом львовской команды, находившимся на просмотре в Англии.

"Он был одно время в "Сандерленде" и в принципе производил неплохое впечатление. Однако было повреждение, которое не давало ему тренироваться в полную силу, поэтому потенциальный трансфер не состоялся", - рассказали в программе.

Другой защитник "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч недавно стал объектом заинтересованности со стороны еще одного клуба из английского Чемпионшипа.

"Престон" сделал по нему запрос, им назвали сумму около 2 млн евро, что стало слишком высокой суммой для английского клуба.

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