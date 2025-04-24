У Реала виникли проблеми перед фіналом Кубка Іспанії з Барселоною

Гравці "Реала" святкують гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті не зможе виставити оптимальний склад на наступний матч. "Бланкос" належить зіграти у фіналі Кубка Іспанії з каталонською "Барселоною".

Щонайменше два важливих для "Реала" гравці пропустять поєдинок, повідомляє ESPN.

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У рамках 33-го туру Ла-Ліги "Реал" здобув виїзну перемогу над "Гетафе" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Арда Гюлер, який не часто виходить на поле в нинішньому сезоні. Однак у мадридської команди є і кадрові втрати.

Хто не зіграє у фіналі Кубка Іспанії

Наступний поєдинок "Реал" проведе вже в суботу, 26-го квітня. Суперником "королівського клубу" по фіналу Кубка Іспанії стане каталонська "Барселона". Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті повідомив, що участь в "Ель Класико" захисника Давида Алаби та хавбека Едуардо Камавінга опинилася під великим питанням.

Травма Едуардо Камавінги. Фото: Reuters/Vincent West

Важливо відзначити, що в лазареті "Реала" також перебуває Ферлан Менді. У заявці команди залишився тільки Фран Гарсія з усіх гравців, які можуть зіграти на позиції лівого захисника.

Важливо зазначити, що і "Барселона" вийде на поле не в оптимальному складі. Травмував найкращий форвард команди Роберт Левандовський. Рівно 12 років тому поляк забив "Реалу" одразу чотири голи в одному матчі Ліги чемпіонів у складі дортмундської "Боруссії".

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