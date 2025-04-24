У Реала возникли проблемы перед финалом Кубка Испании с Барселоной

Игроки "Реала" празднуют гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не сможет выставить оптимальный состав на следующий матч. "Бланкос" предстоит сыграть в финале Кубка Испании с каталонской "Барселоной".

Как минимум два важных для "Реала" игрока пропустят поединок, сообщает ESPN.

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В рамках 33-го тура Ла Лиги "Реал" одержал выездную победу над "Хетафе" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Арда Гюлер, который не часто выходит на поле в нынешнем сезоне. Однако у мадридской команды есть и кадровые потери.

Кто не сыграет в финале Кубка Испании

Следующий поединок "Реал" проведет уже в субботу, 26-го апреля. Соперником "королевского клуба" по финалу Кубка Испании станет каталонская "Барселона". Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти сообщил, что участие в "Эль Класико" защитника Давида Алабы и хавбека Эдуардо Камавинги оказалось под большим вопросом.

Травма Эдуардо Камавинги. Фото: Reuters/Vincent West

Важно отметить, что в лазарете "Реала" также находится Ферлан Менди. В заявке команды остался только Фран Гарсия из всех игроков, которые могут сыграть на позиции левого защитника.

Важно отметить, что и "Барселона" выйдет на поле не в оптимальном составе. Травмировал лучший форвард команды Роберт Левандовский. Ровно 12 лет назад поляк забил "Реалу" сразу четыре гола в одном матче Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии".

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