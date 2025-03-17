Автомобіль із зірками ММА потрапив у серйозну ДТП у Дніпропетровській області

Два молодих бійці ММА загинули в Дніпропетровській області
На одній з автомобільних трас у Дніпропетровській області сталася трагедія, яка обірвала життя двох молодих спортсменів. Ще кілька людей отримали травми.
Пасажирський автомобіль втратив керування і зіткнувся з вантажівкою, повідомляє Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".
Автомобіль марки Dacia Logan прямував із Дніпра в бік Кривого Рогу. У ньому перебували п'ятеро юнаків, старшим було 18 років. Усі вони поверталися додому з Відкритого чемпіонату області з ММА (змішані єдиноборства — Ред.), що відбувся в обласному центрі.
Деталі трагедії
Водій автомобіля зробив спробу обігнати іншу машину, але під час маневру зачепив бензовоз. У результаті легковик вилетів на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою "АТБ", після чого машина перекинулася.
Два 18-річних спортсмени загинули на місці. Троє підлітків віком від 16 до 17 років дістали струс мозку, травми грудей і живота, численні порізи та забої. Постраждалих доправили в лікарню.
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