Автомобиль со звездами ММА попал в серьезное ДТП в Днепропетровской области

Авария на трассе в Днепропетровской области. Фото: Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог"

На одной из автомобильных трасс в Днепропетровской области произошла трагедия, которая оборвала жизни двух молодых спортсменов. Еще несколько человек получили травмы.

Пассажирский автомобиль потерял управление и столкнулся с грузовиком, сообщает Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

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Погибшие молодые спортсмены. Фото: Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог"

Детали трагедии

Водитель автомобиля предпринял попытку обогнать другую машину, но во время маневра зацепил бензовоз. В итоге легковушка вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком "АТБ", после чего машина перевернулась.

Два 18-летних спортсмена погибли на месте. Трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет получили сотрясение мозга, травмы груди и живота, многочисленные порезы и ушибы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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