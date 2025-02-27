Шахтар може віддати Ібрагіма Дабо в оренду в ЛНЗ чи Ворсклу

Два українські клуби хочуть отримати легіонера Шахтаря
Донецький "Шахтар" невдовзі може віддати в оренду зірку своєї молодіжної команди. Мова йде про 19-річного Ібрагіма Дабо.
Про можливий трансфер повідомив "Inside UPL".
"Шахтар" може оформити трансфер
За інформацією джерела, увагу черкаського ЛНЗ та полтавської "Ворскли" привернув сенегалець, який відновився після травми та почав показувати чудеса результативності.
Українські клуби хотіли взяти вінгера в оренду до кінця поточного сезону. Однак, ЛНЗ, ймовірно відмовиться від гравця, оскільки вже добре укріпило ці позиції.
"Шахтар" наразі не поспішає відпускати одного з кращих гравців молодіжного складу. Оскільки вона веде боротьбу за чемпіонство.
При цьому клуби можуть спробувати підписати гравця влітку, коли йому буде 20 років й він не зможе грати за команду U-19. Грати за основну команду у гравця поки мало перспектив.
Цього сезону сенегалець через травму провів лише сім матчів за "Шахтар U-19", але забив три голи та віддав чотири асисти.
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