Шахтар може віддати Ібрагіма Дабо в оренду в ЛНЗ чи Ворсклу

Ібрагім Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

Донецький "Шахтар" невдовзі може віддати в оренду зірку своєї молодіжної команди. Мова йде про 19-річного Ібрагіма Дабо.

Про можливий трансфер повідомив "Inside UPL".

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Ібрагім Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

"Шахтар" може оформити трансфер

За інформацією джерела, увагу черкаського ЛНЗ та полтавської "Ворскли" привернув сенегалець, який відновився після травми та почав показувати чудеса результативності.

Українські клуби хотіли взяти вінгера в оренду до кінця поточного сезону. Однак, ЛНЗ, ймовірно відмовиться від гравця, оскільки вже добре укріпило ці позиції.

"Шахтар" наразі не поспішає відпускати одного з кращих гравців молодіжного складу. Оскільки вона веде боротьбу за чемпіонство.

Ібрагім Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

При цьому клуби можуть спробувати підписати гравця влітку, коли йому буде 20 років й він не зможе грати за команду U-19. Грати за основну команду у гравця поки мало перспектив.

Цього сезону сенегалець через травму провів лише сім матчів за "Шахтар U-19", але забив три голи та віддав чотири асисти.

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