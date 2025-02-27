Шахтер может отдать Ибрагима Дабо в аренду в ЛНЗ или Ворсклу

Ибрагим Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

Донецкий "Шахтер" вскоре может отдать в аренду звезду своей молодежной команды. Речь идет о 19-летнем Ибрагиме Дабо.

О возможном трансфере сообщил "Inside UPL".

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Ибрагим Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

"Шахтер" может оформить трансфер

По информации источника, внимание черкасского ЛНЗ и полтавской "Ворсклы" привлек сенегалец, который восстановился после травмы и начал показывать чудеса результативности.

Украинские клубы хотели взять вингера в аренду до конца текущего сезона. Однако, ЛНЗ, вероятно, откажется от игрока, поскольку уже хорошо укрепило эти позиции.

"Шахтер" пока не спешит отпускать одного из лучших игроков молодежного состава. Поскольку она ведет борьбу за чемпионство.

Ибрагим Дабо. Фото: instagram.com/daborojr_officiel_10

При этом клубы могут попытаться подписать игрока летом, когда ему будет 20 лет и он не сможет играть за команду U-19. Играть за основную команду у игрока пока мало перспектив.

В этом сезоне сенегалец из-за травмы провел лишь семь матчей за "Шахтер U-19", но забил три гола и отдал четыре ассиста.

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